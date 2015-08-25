更新版 1-中国汇市：人民币续创四年收盘新低，汇价跌势可期但料不会失控

* 人民币收盘续创四年新低

* 中间价结束七连升，向下调整体现市场化意愿

* 人民币仍有下跌空间，但跌势不会失控

* 实需购汇需求仍高，央行维稳力度比以前更强

* 午后传监管层离岸投放流动性，缓解人民币贬值预期 (新增收盘报价及更多评论)

路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期 周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但料不会失控。

他们并指出，全球金融市场动荡可能加剧人民币贬值预期，但临近尾盘离岸市场流动性紧张缓解，离岸CNH及掉期均快速回落，缩小与境内价差，并拉低境内掉期，小幅缓解人民币贬值预期。

不过CNH和境内人民币价差仍较大，套利需求难消；此外实需购汇也被调动起来，客盘购汇比之前更多，从成交量可以窥探，央行在干预的手段和力度上比之前更强。

“虽然人民币在下跌，但央行还是有意识地控制跌势，维持一下秩序。从整个预期看还是没有变，很多都考虑逢低买些美元。”一中资大行交易员表示。

香港银行间CNH隔夜拆借利率 下午突降400个点子，传香港金管局向银行提供流动性，离岸CHN掉期快速回落，拖累境内美元掉期升水 由升转跌。午间离岸CNH一年期掉期升水曾创2,940点历史新高。

“可以估计监管层在离岸市场投放的流动性，导致整个掉期点快速下来，可以稍微缓和一下贬值预期，但从即期看，我还是认为人民币会下跌。”一中资行交易员表示。

该交易员并认为，这两天离岸和在岸掉期都比较高，主要是流动性问题。境内虽然流动性较之前有些紧，但“货币市场成交价格看，没那么厉害，按照测试，一个月掉期隐含利率大概在5.8%，期权repo价格大概在2.8%左右，中间相差3%，这个是不正常，尾盘掉期下来，也是利差抹平的结果。”

今日人民币兑美元即期成交量 为372亿美元，较上日320亿美元明显放大。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4109。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

全球汇市方面，美元周二全线上扬，从之前兑日圆跌至七个月低点的走势中稍喘一口气，因美国公债收益率攀升。不过鉴于市场担心以中国为首的全球经济放缓，多数投资者仍然谨慎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4124 6.4044 -0.12% 中间价 6.3987 6.3862 -0.20% 成交额 372亿美元 320亿美元 日内美元兑人民币相对于中 0.40%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 221 6.402 6.4241 今年以来升贬幅度 -3.25% 2005年汇改以来升贬幅度 29.07% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,990 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4648 6.4918 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6975 6.6885 R=>