《中国新债预测》三年国债收益率均值2.85%，低于二级但市场仍存分歧

* 招标品种：财政部三年期续发国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三9:30-10:30

* 受访人数：11位(银行、券商)

* 预测区间：2.79%-2.92%

* 预测均值：2.85%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月25日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，全球风险资产遭抛售继续推升避险情绪，今日债市一二级联袂造好，预计明日国债需求仍有保证，收益率料低于二级，预测均值在2.85%。

不过市场人士对本期债的预测值分歧较大。一些交易员指出，该期限国债二级绝对收益水平偏低，在政策没有进一步大幅放松前，向下拓展空间有限，明日新债定位可能仅比二级水平略低。

华中一银行交易员称，“感觉会发的低吧。现在除了债市，大家也没有什么期待了吧。”

中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，虽然早盘部分权重蓝筹出现拉抬，但整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。

北京一银行交易员亦表示，国债目前收益率水平已相当低，料制约明日三年国债结果“不会太低，贴近二级。”

国开行 上午招标增发的五期债券，三年及五年接近预估，而一年、七年和10年期明显低于预期；一、三、五、七和10年中标收益率依次为2.5805%、3.2511%、3.4885%、3.8136%和3.8001%。

央行公开市场周二进行1,500亿元七天期逆回购操作，较上周继续放量，利率持平于2.50%，同时国库现金定存也助力维稳资金面。不过因人民币贬值压力带来的外汇占款减少预期不减，市场仍在盼望可以解决长期流动性问题的降准等宽松政策工具出台。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9325%。本次续发国债的标的券150012券最新成交收益率在2.8850%。

明日招标新债为今年第12期 三年期品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债具体招标时间为8月26日上午9:30-10:30，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至8月31日进行分销；9月2日起与之前发行的同期国债合并上市交易。