《中国新债预测》三年国债收益率均值2.85%，低于二级但市场仍存分歧

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：财政部三年期续发国债
* 招标金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三9:30-10:30
* 受访人数：11位(银行、券商)
* 预测区间：2.79%-2.92%
* 预测均值：2.85%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月25日 - 中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，全球风险资产遭抛售继续推升避险情绪，今日债市一二级联袂造好，预计明日国债需求仍有保证，收益率料低于二级，预测均值在2.85%。
不过市场人士对本期债的预测值分歧较大。一些交易员指出，该期限国债二级绝对收益水平偏低，在政策没有进一步大幅放松前，向下拓展空间有限，明日新债定位可能仅比二级水平略低。
华中一银行交易员称，“感觉会发的低吧。现在除了债市，大家也没有什么期待了吧。”
中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，虽然早盘部分权重蓝筹出现拉抬，但整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。
北京一银行交易员亦表示，国债目前收益率水平已相当低，料制约明日三年国债结果“不会太低，贴近二级。”
国开行 上午招标增发的五期债券，三年及五年接近预估，而一年、七年和10年期明显低于预期；一、三、五、七和10年中标收益率依次为2.5805%、3.2511%、3.4885%、3.8136%和3.8001%。
央行公开市场周二进行1,500亿元七天期逆回购操作，较上周继续放量，利率持平于2.50%，同时国库现金定存也助力维稳资金面。不过因人民币贬值压力带来的外汇占款减少预期不减，市场仍在盼望可以解决长期流动性问题的降准等宽松政策工具出台。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9325%。本次续发国债的标的券150012券最新成交收益率在2.8850%。
明日招标新债为今年第12期 三年期品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债具体招标时间为8月26日上午9:30-10:30，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至8月31日进行分销；9月2日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年6月11日开始计息，票面利率2.73%，按年付息。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”