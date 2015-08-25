版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 17:06 BJT

台湾汇市：台币随亚币中止连七贬，外资转汇入但央行缓升

* 台币中止连七贬，亚币反弹与外资汇入
    * 进口商买盘缩手，央行出手缓升
    * 预估明日台币实质交易区间32.500-32.800

    路透台北8月25日 - 台币兑美元 周二收升8.1分，中止连七贬走势。交易员指出，因新兴亚洲货
币展开反弹，引发银行间美元短多获利了结，且台股翻扬、外资汇入带动。
    
    交易员并表示，在外资汇入与出口商月底抛汇挹注下，今日美元供给明显大于需求，使得进口商买盘缩手
，为了不让台币升值幅度进一步扩大，央行也进场承接美元，并在尾盘作价，明显收敛台币升幅。
    
    〞我感觉今天外资一直进来，不晓得为何这么多。〞一位大型银行交易主管说。
    
    另一外商银行交易主管则称，流入资金不见得是买股票的外资，也有不少是法人与个人的海外投资，趁着
美元兑台币波段升值汇回。
    
    对于台币是否就此止稳，有外商银行交易主管表示，后市还是要看人民币的走势。由于海外对人民币进一
步贬值的预期仍强，在情势尚未改变之前，台币欲明显转强的机率不高。
    
    〞未来几周不能排除还有状况，若人民币贬，台币至少(贬至)33.0。〞一位外商银行交易主管说。
    
    不过大型银行交易主管认为，市场对美国在9月升息的预期降温，并反映在近期的美元价格中。在美元尚
未转强前，台币贬值幅度料将有限。近期台币兑美元实质区间将在32.500-32.800。
        
    今日台币实质交易区间在32.620-33.000，上日交易区间在32.840-32.998。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日明显收敛。一个月
美元/台币远汇 尾盘报32.480/32.500，上日收在32.890。     
    
    台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚
洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超36.58亿台币，中止连续13个交易日卖超共计4
83.30亿台币；上交易日为卖超65.96亿台币。
    
    新兴亚洲货币周二多反弹，亚币出现一些低接买盘。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：    
    
    8月25日(二)：    
    美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数；
德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会；华盛顿--美国国会预算办公室公布最
新“预算和经济展望：2015-2025”。

    8月26日(三)：    
    德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特发表演说；7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单
。
    
    8月27日(四)：    
    维也纳--西巴尔干峰会；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研
讨会；欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值
(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。
    
    8/28日(五)：    
    中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)
物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。    
      
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.879    32.960   32.620-33.000  32.970    11.78    9.54
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.880    32.961   32.615-33.000  32.971     3.91    4.68
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期           0.005/0.020            0.085/0.100
 美元/台币六个月期           -0.020/0.010           0.075/0.105
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐