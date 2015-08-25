更正-金属期市：期铜温和反弹，稍早中国疑虑曾累及铜价

(更正：因译文有误，内文第四段改为“期铜上涨4美元”，非“下跌”)

路透悉尼8月25日 - 期铜周二略有回升，追随其他资产走势，中国工业活动前景黯淡曾令期铜一度下滑。股市方面，逢低承接买盘扶助亚股反弹，脱离三年低点，不过中国股市跌幅超过7%，继周一下挫后惊慌性卖盘加剧。

油价亦略有回升，周一曾下滑6%。

“期铜在周一下滑，今天展开小幅反弹，”悉尼一基本金属交易商说道。

0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨4美元，报每吨4,957美元，之前曾在周一伦敦时段触及六年低点。

上海期货交易所期铜合约 收高1.3%，至每吨38,820元人民币。

LME期锌 上涨0.4%至每吨1,715美元，LME期铅 基本持平，报每吨1,664美元。前一日上述两合约都跌至五年低点。

汤森路透/核心商品CRB指数 处在2002年以来的最低，今年迄今累计下跌近20%。

全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 周二公布，年度获利下降52%至10年最低，受铁矿石、铜等商品价格暴跌拖累，并称将进一步大幅削减开支来支撑股息 。这凸显出工业金属需求走弱情况。(完)

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