香港股市：恒生指数早盘反覆靠稳收升0.18%，投资者入市态度审慎

路透香港8月26日 - 中国减息降准未能刺激大市造好，香港股市周二早盘反覆靠稳收升0.18%，反映投资者入市态度审慎。

恒生指数 早盘收报21,443.80点，盘中最多升0.34%，最多跌1.5%，成交金额561.1亿港元。

反映主要H股表现的恒生国企指数 收升1.3%，报9,638.14点。

中国周二晚间公布减息降准后，一度推高即月恒生指数期货<0#HSI:>夜间时段升至21,997点，较同日现货收盘高水近592点，然今早期指最高升至21,575点，早盘收跌1.22%，报21,311点，反映投资者对后市谨慎。

西证国际副总裁冯时裕称，现时市场人心虚怯，因中国向全球输出衰退的忧虑导致经济前景不明朗，资金重返股市意慾不大，环球投资者观望各国央行未来表态。

“目前港股欠缺方向，散户大多不敢入市，但大市暂时仍有数百亿港元成交，反映机构投资者调整资产组合的操作，非积极入市。”他并称，预期恒生指数将会企稳，在本周期指结算时可能出现挟高情况，但后市难有明确方向，技术性支持位在20,000点附近。

**减息降准助企业盈利改善**

大型投行汇丰中国股票策略师孙瑜在其报告中称，中国的政策焦点已经从救市移至挽救实体经济，乃正面发展。企业盈利在业绩报告期内继续出现下调，减息降准有助改善流动性以及资金成本下降，并将逐渐提升上市公司的盈利结构。

该行认为，尽管中资股短期可能仍然波动，国企指数现价相当于预测市盈率5.7倍，仅高于2011及2008年低位4%及16%，现为长期投资者入市良机，并建议保持防守性策略可选取必需消费、公用及医护类股份，需要多些周期性风险可选金融、IT和工业，这类股份可以受惠于进一步货币宽松。

全球最大资产管理公司贝莱德 中国股票投资主管朱悦在周二的评论中指出，中国监管层干预使得国内股指无法调节至一个自然、由市场力量主导的水平，预期A股将持续震荡，该行继续偏好H股多于A股，并已经由宏观敏感和价值主导的敞口移至较长年期仓位，取向更加平衡，目前的焦点落在单个股票特定风险。

资产管理规模达4,490亿欧元的百达资产管理，其首席策略师Christophe Donay称，近日中国股市急挫属于调整而非漫长熊市开端，相信中国监管层将会成功稳定经济，今年实际经济增长亦将达至该行预期约6.5%的水平。（完）