欧洲汇市：英镑回升，但投资者推迟英国央行升息时间的预期

继中国令人民币贬值及最新数据显示更多经济疲弱迹象后，近几日围绕经济成长放缓的担忧加剧。这些因素均加重中国股市抛盘力度，并导致全球股市随之动荡。

“新兴市场的疲弱目前已影响到发达市场前景，打压英美未来数月升息可能性，”加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中写道。

“目前对美联储升息的预期时点已延至明年初，英国升息时点则推迟至2016年第三季。”

英镑兑欧元 上涨0.8%至0.7301。周一曾跌至三个月最低0.7421。

英镑兑美元 持平于1.5882，而英镑贸易加权指数 上升0.3%至93.0。

英镑贸易加权指数上周触及七年最高94.80。

英国近期公布的经济数据信号指向不一。一些经济学家称，住房市场的强劲程度似乎足以支持更高利率水平，但最新零售销售数据却不及经济学家预期。(完)

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