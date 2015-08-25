印尼金融：政府祭出保护股汇市举措，降低全球市场动荡冲击

外汇市场上，当局也寻求支撑卢比。周二印尼卢比兑美元一度跌至14,085，创下1998年7月来的最低。

印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)表示，在与中国进行贸易时政府将尝试扩大使用人民币以取代美元。印尼最大的贸易伙伴是中国。

上周，印尼央行改变了一些货币工具的招标机制，提供更长天期的工具，这是其支撑卢比的举措之一。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)也敦促消费者自身也要帮助经济。

“让我们通过购买本土产品来克服卢比下滑吧，”佐科-维多多在他的Twitter账号中表示。(完) (编译 陈宗琦/王洋; 审校 张明钧)