印尼金融：政府祭出保护股汇市举措，降低全球市场动荡冲击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
外汇市场上，当局也寻求支撑卢比。周二印尼卢比兑美元一度跌至14,085，创下1998年7月来的最低。
印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)表示，在与中国进行贸易时政府将尝试扩大使用人民币以取代美元。印尼最大的贸易伙伴是中国。
上周，印尼央行改变了一些货币工具的招标机制，提供更长天期的工具，这是其支撑卢比的举措之一。
印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)也敦促消费者自身也要帮助经济。
“让我们通过购买本土产品来克服卢比下滑吧，”佐科-维多多在他的Twitter账号中表示。(完) (编译 陈宗琦/王洋; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”