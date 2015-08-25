《汇市简讯》英镑/美元料将进一步上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0857GMT * 英镑/美元升至逼近昨日高点1.5804美元 * 若走势向上突破，则目标看向6月23日高点1.5831及6月22日高点1. 5910 * 周三将公布英国CBI零售调查。周四公布Nationwide房价数据。周 五公布GDP修正值 * 有利于英镑的英国央行升息预期，已遭到某种程度的推后 * 英镑跌势在100日均线位置1.5696获得支撑。建议在1.5730-50逢低 买进 * 200日均线位置1.5663下方附近有停止单(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。