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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 17:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元料将进一步上扬

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    * 英镑/美元升至逼近昨日高点1.5804美元
    * 若走势向上突破，则目标看向6月23日高点1.5831及6月22日高点1.
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    * 周三将公布英国CBI零售调查。周四公布Nationwide房价数据。周
五公布GDP修正值
    * 有利于英镑的英国央行升息预期，已遭到某种程度的推后
    * 英镑跌势在100日均线位置1.5696获得支撑。建议在1.5730-50逢低
买进
    * 200日均线位置1.5663下方附近有停止单(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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