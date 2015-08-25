《汇市简讯》英镑/美元料将进一步上扬

0857GMT * 英镑/美元升至逼近昨日高点1.5804美元 * 若走势向上突破，则目标看向6月23日高点1.5831及6月22日高点1. 5910 * 周三将公布英国CBI零售调查。周四公布Nationwide房价数据。周 五公布GDP修正值 * 有利于英镑的英国央行升息预期，已遭到某种程度的推后 * 英镑跌势在100日均线位置1.5696获得支撑。建议在1.5730-50逢低 买进 * 200日均线位置1.5663下方附近有停止单(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)