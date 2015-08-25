全球经济：中国将是影响德国企业的更重要因素--Ifo经济学家

路透慕尼黑8月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周二表示，将来中国将是影响德国企业的更重要因素，并补充道本月的企业信心调查并没有反映出最近中国金融市场的动荡。

沃拉博在接受路透专访中称，最重要的问题是迄今金融动荡将会给实体经济造成多大程度影响。

“中国和新兴市场因素将对(我们)有更高的重要性。”沃拉博说道。

他亦表示，虽未看到德国出口进一步明显增长，但他仍维持第三季德国经济将增长0.4%的预估，以及全年增长率将在1.7%。

稍早，Ifo调查显示德国8月企业信心略有改善。(完)