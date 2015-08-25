全球经济：中国将是影响德国企业的更重要因素--Ifo经济学家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透慕尼黑8月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周二表示，将来中国将是影响德国企业的更重要因素，并补充道本月的企业信心调查并没有反映出最近中国金融市场的动荡。
沃拉博在接受路透专访中称，最重要的问题是迄今金融动荡将会给实体经济造成多大程度影响。
“中国和新兴市场因素将对(我们)有更高的重要性。”沃拉博说道。
他亦表示，虽未看到德国出口进一步明显增长，但他仍维持第三季德国经济将增长0.4%的预估，以及全年增长率将在1.7%。
稍早，Ifo调查显示德国8月企业信心略有改善。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”