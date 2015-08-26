背景资料：预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京8月26日 - 路透调查显示，偏宽松的货币政策环境以及楼市信贷税收优惠，将助推中国房地产市场下半年延续回暖之势，今年全年房价将温和上升，一线和部分人口净流入明显的二线城市房价上涨压力较大。

路透调查相关报导，请点选

路透调查的问题以及14家机构回复汇总如下:

1. 您预计2015及2016年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

14家接受调查的分析机构对2015年住宅均价走势的预估中值为上涨2%，2016年预估中值为上涨3%。

2. 您认为2015年房价上涨或者下跌的主要原因是什么？

14位受访者中，认为房价将上涨的原因主要包括偏宽松的货币政策环境、针对房地产行业的信贷和税收优惠、部分地区供给收缩等。

3. 您认为今明年中国的房地产市场是否会出现全面复苏？

对于2015年，10位受访者认为不会出现全面复苏，4位认为会。

对于2016年，11位受访者认为不会出现全面复苏，3位认为会。

4. 您觉得近期的楼市销售回暖会持续吗？

8位受访者认为销售会持续回暖，5位认为不会。

5. 您觉得哪些城市会出现较大幅度的房价上涨？

受访者认为房价会出现较大幅度上涨的城市包括四大一线城市，以及人口净流入明显的部分二线城市（如南京）。

6. 您认为今年政府是否还会出台政策支持房地产市场？为什么? 如会，会采取哪些措施？

6位受访者认为会出台政策支持房地产市场，7位认为不会。会采取的措施主要包括部分地区继续出台松绑政策，如减免税费，信贷优惠等，房地产融资条件也可能放松。

7. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为13家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为5-8。