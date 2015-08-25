全球经济：未来半年中国的经济成长状况会非常疲弱--法国经济部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林8月25日 - 法国经济部长马克龙周二称，中国近期的市场动荡有可能明显拖慢该国未来半年经济成长，并会把美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息时点推迟，最早也要等到12月。
“我认为(中国)经济成长会非常疲弱，”马克龙在柏林对记者表示，“预计未来6-8个月，中国的处境将非常艰难。”
“我认为，这将导致美联储主席叶伦不会在9月升息。反正她也不想升息，现在正好有了一个完美的托辞，”他表示，并称他预计美国最早今年12月升息。
马克龙表示，他预计中国的经济问题会推升欧元，称这对欧洲而言“有些不利”。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”