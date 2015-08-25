全球经济：未来半年中国的经济成长状况会非常疲弱--法国经济部长

路透柏林8月25日 - 法国经济部长马克龙周二称，中国近期的市场动荡有可能明显拖慢该国未来半年经济成长，并会把美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息时点推迟，最早也要等到12月。

“我认为(中国)经济成长会非常疲弱，”马克龙在柏林对记者表示，“预计未来6-8个月，中国的处境将非常艰难。”

“我认为，这将导致美联储主席叶伦不会在9月升息。反正她也不想升息，现在正好有了一个完美的托辞，”他表示，并称他预计美国最早今年12月升息。