国际油市：亚洲380-cst燃料油价格自2008年底以来首次跌穿200美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
交易商表示，新加坡多数陆上储油槽仍然满档，在8月与9月将有约800万吨燃料油进入该区域的情况下，部分公司将不得不在亏损的情况下出售燃料油，为新进燃料腾出空间。
“会有卖出的机会，但价格必须低于库存成本。那些有储油槽者料将出售库存，重新补进更便宜的油，”驻新加坡一名交易商表示。
另外也有来自印度的供应，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)有从孟买与科钦(Kochi)出口各3.5万吨左右的燃料油求售，船期分别为9月16-19日，以及9月20-22日。
本日无现货交易回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 高琦/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”