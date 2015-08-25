国际油市：亚洲380-cst燃料油价格自2008年底以来首次跌穿200美元

交易商表示，新加坡多数陆上储油槽仍然满档，在8月与9月将有约800万吨燃料油进入该区域的情况下，部分公司将不得不在亏损的情况下出售燃料油，为新进燃料腾出空间。

“会有卖出的机会，但价格必须低于库存成本。那些有储油槽者料将出售库存，重新补进更便宜的油，”驻新加坡一名交易商表示。

另外也有来自印度的供应，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)有从孟买与科钦(Kochi)出口各3.5万吨左右的燃料油求售，船期分别为9月16-19日，以及9月20-22日。

本日无现货交易回报。(完)

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