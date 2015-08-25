国际油市：亚洲柴油裂解价差料将持坚，因供给减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月25日 - 亚洲柴油裂解价差周二持稳，不过交易商未来数月由于炼厂维护工作和故障的影响，预期供给将减少，柴油裂解价差未来几周可能会走坚。
交易商称，壳牌旗下位于新加坡日加工量50万桶的Bukom炼厂，其常压蒸馏单元(CDU)和氢化裂解装置在上周发生火灾，导致六名工人受伤受，可能要延长原本为期两个月的维护工作。
印度石油公司在周末关闭了日加工4.4万桶的CDU装置，此次维修期大概25天。
交易商称，9月和10月北亚亦有计划中的维修和减产计划，这将限制供给。
新加坡现货交易中，柴油成交了两笔，航煤未有交易。
联合石化卖出15万桶含硫量500ppm的柴油，船期定在9月9-13日，买家为壳牌，双方成交价格较新加坡9月1-7日平均报价每桶贴水0.2美元。
兴隆卖出15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月9-13日，买家为壳牌，成交价格较新加坡9月1-7日平均报价每桶贴水0.2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”