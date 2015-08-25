东南亚股市：暂停大跌态势收高，但外资继续卖超

路透曼谷8月25日 - 东南亚股市周二反弹，因整个亚洲范围内出现针 对之前遭受打压个股的逢低买盘，以及一些公司推出了股票回购计划，帮 助印尼和泰国股市扳回一部分之前录得的跌幅。 新加坡股市 上涨1.5%，扳回盘初的跌幅，而前一日曾下跌 逾4%。诸如星展银行(DBS) 等银行股引领反弹。 NRA Capital在一份报告中称：“逢低买盘和空头回补提振蓝筹股， 对REITS的一些选择性买盘引人注目，因一些基金经理开始敲进仓位。” 逢低买盘帮助亚洲股市从三年低点反弹，但中国股市今日仍再度大跌 。 印尼股市，国有控股上市公司上涨，之前这些公司开始回购股票。其 中Semen Indonesia飙升7%。 印尼指标股指 上涨1.6%，周一曾下跌4%。 在泰国股市，PTT Global Chemical 飙升近10%，之前该 公司宣布了股票回购计划。指标股指 上涨1.8%。 菲律宾股市指标股指 收高0.6%，盘初曾下滑。当地投资者买入 Megaworld 等之前遭受打压的个股。后者飙升8.4%。 但交易所数据显示，外资继续在菲律宾股市卖超，今日卖超27.5亿披 索。 本土机构的买盘帮助马来西亚股市 上涨约2%。而交易所数据 显示，外资卖超3.38亿马币。 越南股市 收高0.58%，前一交易日曾跌至八个月低点。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 324.26 7.14 +2.25 -21.06 410.77 新加坡 2886.29 42.90 +1.51 -14.23 3365.15 马来西亚 1563.94 31.80 +2.08 -11.20 1761.25 泰国 1323.88 22.82 +1.75 -11.60 1497.67 印尼 4228.50 64.77 +1.56 -19.10 5226.95 菲律宾 6830.34 39.33 +0.58 -5.54 7230.57 越南 529.98 3.05 +0.58 -2.87 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)