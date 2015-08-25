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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 19:13 BJT

东南亚股市：暂停大跌态势收高，但外资继续卖超

路透曼谷8月25日 - 东南亚股市周二反弹，因整个亚洲范围内出现针
对之前遭受打压个股的逢低买盘，以及一些公司推出了股票回购计划，帮
助印尼和泰国股市扳回一部分之前录得的跌幅。
   
    新加坡股市 上涨1.5%，扳回盘初的跌幅，而前一日曾下跌
逾4%。诸如星展银行(DBS) 等银行股引领反弹。
    
    NRA Capital在一份报告中称：“逢低买盘和空头回补提振蓝筹股，
对REITS的一些选择性买盘引人注目，因一些基金经理开始敲进仓位。”
    
    逢低买盘帮助亚洲股市从三年低点反弹，但中国股市今日仍再度大跌
。
    
    印尼股市，国有控股上市公司上涨，之前这些公司开始回购股票。其
中Semen Indonesia飙升7%。
    
    印尼指标股指 上涨1.6%，周一曾下跌4%。
    
    在泰国股市，PTT Global Chemical 飙升近10%，之前该
公司宣布了股票回购计划。指标股指 上涨1.8%。
    
    菲律宾股市指标股指 收高0.6%，盘初曾下滑。当地投资者买入
Megaworld 等之前遭受打压的个股。后者飙升8.4%。
    
    但交易所数据显示，外资继续在菲律宾股市卖超，今日卖超27.5亿披
索。
        
    本土机构的买盘帮助马来西亚股市 上涨约2%。而交易所数据
显示，外资卖超3.38亿马币。
    
    越南股市 收高0.58%，前一交易日曾跌至八个月低点。    
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   324.26     7.14   +2.25  
-21.06   410.77
    新加坡                   2886.29    42.90   +1.51  
-14.23  3365.15
    马来西亚                  1563.94    31.80   +2.08  
-11.20  1761.25
    泰国                      1323.88    22.82   +1.75  
-11.60  1497.67
    印尼                      4228.50    64.77   +1.56  
-19.10  5226.95
    菲律宾                     6830.34    39.33   +0.58  
 -5.54  7230.57
    越南                        529.98     3.05   +0.58  
 -2.87   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         


 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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