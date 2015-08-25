德国经济：政府维持今明两年经济增速为1.8%的预估不变，虽中国经济疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林8月25日 - 德国经济部负责经济政策的主管Jeromin Zettelmeyer对路透表示，德国政府维持对今明两年经济增长率将在1.8%的预估，虽然中国经济疲弱。
他称：“经济处于正轨，我们的预估是谨慎而现实的。”德国去年的经济增长率为1.6%。
“德国最为明显的增长是就业和民间消费增加。”Zettelmeyer说道。
周二公布的数据显示，德国第二季出口强劲增长，超越了进口的增速，带动该国经济在该季增长0.4%。 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”