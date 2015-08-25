德国经济：政府维持今明两年经济增速为1.8%的预估不变，虽中国经济疲弱

路透柏林8月25日 - 德国经济部负责经济政策的主管Jeromin Zettelmeyer对路透表示，德国政府维持对今明两年经济增长率将在1.8%的预估，虽然中国经济疲弱。

他称：“经济处于正轨，我们的预估是谨慎而现实的。”德国去年的经济增长率为1.6%。

“德国最为明显的增长是就业和民间消费增加。”Zettelmeyer说道。

周二公布的数据显示，德国第二季出口强劲增长，超越了进口的增速，带动该国经济在该季增长0.4%。 (完)