马来西亚期市：棕榈油期货继续下跌，触及六年半新低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，触及近六年半最低，因交易员将焦点放在疲弱的竞争品市场上，而不是显示本月出口强劲的数据之上。
指标11月棕榈油期货 收跌0.79%，报每吨1,902马币。盘中一度触及1,863马币的2009年3月4日以来最低。
成交量报77,227口，高于以往约35,000口的每日均量。
“这只是下跌持续之前的技术性修正，”一位在吉隆坡的外资大宗商品交易员说，并表示8月出口数据一度在盘初提振了价格。
“从大连市场下跌寻获信号，”他指的是大商所市况的下滑。
Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较上月同期增加10.75%至1,275,869吨。
而SGS的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较上月同期增加9.1%至1,285,247吨。
对棕榈油的现货需求依旧低迷。
另一位交易员说：“全球需求正在下降。”
路透技术分析师王涛表示，他预计棕榈油期货将再度测试8月24日低点1,904马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”