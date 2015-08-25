马来西亚期市：棕榈油期货继续下跌，触及六年半新低

路透雅加达8月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，触及近六年半最低，因交易员将焦点放在疲弱的竞争品市场上，而不是显示本月出口强劲的数据之上。

指标11月棕榈油期货 收跌0.79%，报每吨1,902马币。盘中一度触及1,863马币的2009年3月4日以来最低。

成交量报77,227口，高于以往约35,000口的每日均量。

“这只是下跌持续之前的技术性修正，”一位在吉隆坡的外资大宗商品交易员说，并表示8月出口数据一度在盘初提振了价格。

“从大连市场下跌寻获信号，”他指的是大商所市况的下滑。

Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较上月同期增加10.75%至1,275,869吨。

而SGS的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较上月同期增加9.1%至1,285,247吨。

对棕榈油的现货需求依旧低迷。

另一位交易员说：“全球需求正在下降。”

路透技术分析师王涛表示，他预计棕榈油期货将再度测试8月24日低点1,904马币。(完)

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