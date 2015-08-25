重温稿-中国证券：中金所明日起逐步提高期货保证金最高至20%，抑制市场过度投机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月25日 - 中国金融期货交易所上周二晚间发布系列股指期货管控措施，决定自周三（26日）结算时起，逐步提高沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，最终至20%。
明日上述合约的保证金将由合约价值的10%提高到12%；27日则进一步提高到15%；28日起，则最终提高到20%。
中金所还调整了沪深300、上证50和中证500股指期货日内开仓限制标准。8月26日起，将客户在单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，进一步加强异常交易行为管理。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和，套期保值交易的开仓数量不受此限。
此外，中金所提高股指期货日内平仓手续费标准。自8月26日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准调整为按万分之一点一五收取。
中金所表示，上述措施实施后，中金所将继续加强市场风险监测与交易行为监管，防范过度投机等非理性交易，确保市场规范平稳运行。（完） (发稿 李铮 审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”