更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一个半月低点(8月25日)

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：倒数第三段应为“7月中国汽油出口量”，而非“7月中国汽油进口量”)
路透新加坡8月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至一个半月低点每吨62.13美元，因需求迟缓且存在对中国经济放缓的担忧。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入两艘石脑油，10月上半月运往丽水(Yeosu)，价格是成本加运费价每吨较日本报价贴水3-4美元。
这是韩国自8月5日以来首次通过招标购买的现货。这不太常见，因今年之前的月份都是每周至少有一笔交易。
交易员表示，韩国至少有两笔期限合同在洽商，但细节不知。
一位北亚的交易员说：“买家现在动作迟缓，因在等待价格进一步下降。”
不过中国7月石脑油进口创下纪录新高668,273吨，但交易员不为所动，因韩国和日本依旧是该油品的主要进口国，每月的进口量分别至少是120万吨和100万吨。
亚洲汽油裂解价差下跌至每桶12.30美元，因季节性需求高峰消退，但目前的水平比一年前高78%，受今年大部分时间里全球需求走强的带动。
官方数据显示，7月中国汽油出口量接近39.5万吨，低于1-6月均值约42.5万吨。
交易员预计，中国可能会在8月末宣布新一轮的针对今年剩余时间的出口配额。
新加坡现货市场未见交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”