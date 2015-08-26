更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一个半月低点(8月25日)

(更正：倒数第三段应为“7月中国汽油出口量”，而非“7月中国汽油进口量”)

路透新加坡8月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至一个半月低点每吨62.13美元，因需求迟缓且存在对中国经济放缓的担忧。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入两艘石脑油，10月上半月运往丽水(Yeosu)，价格是成本加运费价每吨较日本报价贴水3-4美元。

这是韩国自8月5日以来首次通过招标购买的现货。这不太常见，因今年之前的月份都是每周至少有一笔交易。

交易员表示，韩国至少有两笔期限合同在洽商，但细节不知。

一位北亚的交易员说：“买家现在动作迟缓，因在等待价格进一步下降。”

不过中国7月石脑油进口创下纪录新高668,273吨，但交易员不为所动，因韩国和日本依旧是该油品的主要进口国，每月的进口量分别至少是120万吨和100万吨。

亚洲汽油裂解价差下跌至每桶12.30美元，因季节性需求高峰消退，但目前的水平比一年前高78%，受今年大部分时间里全球需求走强的带动。

官方数据显示，7月中国汽油出口量接近39.5万吨，低于1-6月均值约42.5万吨。

交易员预计，中国可能会在8月末宣布新一轮的针对今年剩余时间的出口配额。

新加坡现货市场未见交易。(完)

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