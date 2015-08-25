重温稿-《综述》中国央行再出双降，稳经济增长和资产价格并行不悖

* 央行宣布下调存贷款基准利率和存款准备金率

* 有助于降低社会融资成本，稳定经济增长

* 利于缓解金融市场流动性紧张压力，稳定资产价格

路透北京8月25日 - 在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

这是央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来的第五次降息，目前存贷款基准利率均已降至历史低点，今年也已三次全面降准，两次定向降准。

“实体经济下行，稳增长压力增大。为进一步降低社会融资成本，刺激企业投资和居民消费，有必要降息降准。”中国银行国际金融研究所主管周景彤表示，近期国内股市连续大跌，系统性金融风险增大，降息降准有助于提振市场信心，缓解市场压力。

此外，外汇占款减少，国际资本流动加剧，使得人民币近期出现了贬值，降准有助于增加市场流动性，减轻市场利率上升压力。

中国股市沪综指 本周一重挫近9%，拖累亚洲和欧洲市场普遍大跌、美股盘中剧烈震荡并大幅收低，原油期货价格亦触及多年新低；周二沪综指延续延续暴跌走势，跌破3,000点整数关口。同时，人民币兑美元即期周二收盘续创四年新低；中间价亦结束七连升，下探近两周低点。

“本次双率齐降的背景与6月底的那次有些类似，都选择在股票市场大幅下跌的时点，希望能稳定市场的情绪。”三菱东京日联银行李刘阳表示，不同点在于6月份的那次是定向降准，而本次是全面降准，汇率维稳对流动性和外汇占款的冲击是本次全面降准对冲的主要原因。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，降准符合预期，降息则超预期。双降和当前的两大困境对应，一是外汇占款下降需要投放货币，降准可以达到对冲效应；二是社会融资成本过高，此前有窗口指导但也没有实质性下降，降息可以直接降低社会融资成本。

“值得关注的是五次降息后对于政府债务利率和企业财务成本的节约作用，有助于经济企稳。全年保7没问题，三四季度经济增长都能达到7%左右。”他称。

央行有关负责人就出台降息降准等措施答记者问时表示，此次降低贷款及存款基准利率，主要目的是继续发挥好基准利率的引导作用，促进降低社会融资成本，支持实体经济持续健康发展。而降低存款准备金率，主要是根据银行体系流动性变化，适当提供长期流动性，以保持流动性合理充裕，促进经济平稳健康发展。

而央行近期完善了人民币兑美元汇率中间价的报价机制，并对过去中间价与市场汇率的点差进行了校正，外汇市场在趋近均衡的过程中，也会引起流动性的波动，需要相应弥补所产生的流动性缺口，降低存款准备金率可以起到这样的作用。

**防止风险资产价格超调**

市场人士认为，汇率贬值带来利率上升，资产价格下跌，金融风险上升与汇率贬值互相反馈，政策必须出手稳定市场预期。央行此时采取“双降”这种超预期之举，防止出现系统性风险资产坍塌的目的明确；而降息也并非与汇率稳定不可兼得。

“今天央行降息降准对经济和股市都是及时雨，有利于增加市场流动性，提高投资者信心，促使股市触底反弹。”南方基金首席策略分析师杨德龙称，之前市场普遍预期央行会降准，但预期到降息的很少，现在‘双降’大大超出市场预期，体现了中央对经济和股市呵护态度。

他并认为，经过连续四天大跌，A股市场超跌严重，技术性反弹一触即发，而央行降息降准刚好成为反弹催化剂。

北京大学经济研究所常务副所长苏剑亦表示，股票市场近期大幅下挫，六个交易日下挫逾25%，比6月中下旬的下跌从速度上来讲只快不慢，这也是这次双降的主要原因；“别的救市手段成本太大，现在只能通过这个手段稳定预期，提供一些资金。”

人民币兑美元即周二收盘续创四年新低，而央行盘中的干预也可窥见人民币贬值的压力未消。交银资管高级分析师陈鹄飞认为，双降既可以缓解金融市场流动性紧张的压力，又可以稳定人民币币值的基本预期，更好地实现利率汇率汇率预期内外平衡。

亦有分析人士称，央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

李刘阳就称，尽管流动性的注入对稳定资产价格有帮助。但当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

而从更长远来讲，前瞻性的“双降”政策则利于在稳定经济之后维稳汇率。方正证券首席宏观分析师郭磊认为，此次降息降准对于中国经济增长的乐观预期将会有所回升，这可以减弱资本流出压力。

中国国务院总理李克强周二表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。 （完）