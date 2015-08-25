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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 20:58 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下
调存贷款基准利率和存款准备金率。这是央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来的
第五次降息，目前存贷款基准利率均已降至历史低点，今年也已三次全面降准，两次定向降
准。 
    
    美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他周一仅表示，美国联邦
储备理事会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。洛克哈特表示，油价挫跌
给通胀前景蒙上阴影；而美联储曾发出信号，它要对通胀率向2%目标水平回升有一定的信心
，才会上调利率。 
        
    旧金山联邦储备银行发布的一篇分析显示，美国今年上半年的通胀率或许“远低于”已
公布数据，但决策者不太可能因此而错误地制定利率。该行的研究人员稍早发现，今年年初
的经济增长非常疲软，或许是因为未对季节性波动进行充分的调整，实际经济增速或许远远
快于已公布的水平。   
    
    据俄罗斯塔斯社(TASS)报导，该国经济发展部长乌柳卡耶夫称，央行可能在9月的下次
货币政策会议上暂停降息。乌柳卡耶夫曾担任俄罗斯央行第一副总裁。 
    
    台湾央行周二委托银行收受隔夜资金利率由0.37%降至0.320%，大降5个基点，这也是自
17日以央行再度调低隔拆利率。两位不愿具名央行官员表示，今天进一步调降短率，主因是
昨日台股重挫，全球金融市场动荡，央行因而调整利率；而明天是否进一步调降短率，则视
股市等市场状况而定。 
    
    越南之声指出，越南央行称2015年将不会再进一步调整美元/越南盾汇率；越南盾今年
已经三度贬值。越南之声在晨间新闻报导中指出，央行副总裁Nguyen Thi Hong做出以上安
抚评论，此前越南盾兑美元周一在胡志明市黑市暴跌。 
    
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.75%    2015年8月25日降25基点
             一年期贷款利率4.60%            2015年8月25日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.00%              2015年7月23日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.25%                2015年6月2日降25基点
             附卖回利率6.25%                2015年6月2日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.00%                  2015年6月18日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧/孙茉莉；审校 蔡美珍)

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