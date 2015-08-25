美国热股：必和必拓年度获利降至10年最低，股价盘初上涨

欧元债市：希腊10年期公债收益率降至2012年债务重组以来最低水准
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
路透8月25日 - 全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 周二公布，年度获利下降52%至10年最低，受铁矿石、铜、煤炭和石油价格暴跌拖累，并称将进一步大幅削减开支来支撑股息。
必和必拓周一收报32.18美元，周二盘初上涨逾5%。(完)
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘