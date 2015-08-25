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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 21:38 BJT

美国热股：必和必拓年度获利降至10年最低，股价盘初上涨

路透8月25日 - 全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 周二公布，年度获利下降52%至10年最低，受铁矿石、铜、煤炭和石油价格暴跌拖累，并称将进一步大幅削减开支来支撑股息。

必和必拓周一收报32.18美元，周二盘初上涨逾5%。(完)
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