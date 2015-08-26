中国个股：北京银行上半年净利同比增长13.6%，期末不良率0.92%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月26日 - 中国中小型银行-北京银行 周二公布半年报称，今年上半年该行实现净利润101亿元人民币，同比增长13.62%。不良贷款率为0.92%，环比一季度下降0.01个百分点。逾期贷款率为1.48%。拨备覆盖率为307%。
北京银行副行长杨书剑在当天新闻发布会上称，该行计提了更多的拨备，拨备前的净利润增速为18.5%。同时上半年发行了180亿元的二级资本债，提升了资本充足率至11.51%。
“因为我们留有余地，即使经济形势继续下滑，也能保证不良率在控制范围内。”北京银行董事长闫冰竹表示，“随着经济企稳回升，北京银行资产质量还会进一步改善。”
半年报显示，截止今年6月末，北京银行总资产为1.62万亿元，同比增长6.55%。鉴于创新理财、投行、现金管理等业务快速增长，推动手续费及佣金实现净收入40亿元，同比增长28%，占比提升至18.5%。
闫冰竹表示，其业务结构继续向小微和零售倾斜，中关村分行开设了首家银行业的创客中心，其投贷联动业务亦已获批即将推出。另外，其香港子公司中加国际已获准开业，行长助理罗亚辉表示，其H股上市准备仍在进行中。
北京银行A股周二收报7.14元，过去一个月累计下跌28%。（完） (发稿 王蕾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”