中国个股：北京银行上半年净利同比增长13.6%，期末不良率0.92%

路透北京8月26日 - 中国中小型银行-北京银行 周二公布半年报称，今年上半年该行实现净利润101亿元人民币，同比增长13.62%。不良贷款率为0.92%，环比一季度下降0.01个百分点。逾期贷款率为1.48%。拨备覆盖率为307%。

北京银行副行长杨书剑在当天新闻发布会上称，该行计提了更多的拨备，拨备前的净利润增速为18.5%。同时上半年发行了180亿元的二级资本债，提升了资本充足率至11.51%。

“因为我们留有余地，即使经济形势继续下滑，也能保证不良率在控制范围内。”北京银行董事长闫冰竹表示，“随着经济企稳回升，北京银行资产质量还会进一步改善。”

半年报显示，截止今年6月末，北京银行总资产为1.62万亿元，同比增长6.55%。鉴于创新理财、投行、现金管理等业务快速增长，推动手续费及佣金实现净收入40亿元，同比增长28%，占比提升至18.5%。

闫冰竹表示，其业务结构继续向小微和零售倾斜，中关村分行开设了首家银行业的创客中心，其投贷联动业务亦已获批即将推出。另外，其香港子公司中加国际已获准开业，行长助理罗亚辉表示，其H股上市准备仍在进行中。