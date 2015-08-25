欧洲汇市：英镑企稳，但投资者推迟英国央行升息时间的预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月25日 - 英镑兑一篮子货币周二从一个月低点回升，得益于兑欧元强劲上涨，但兑美元表现欠佳，因投资者愈发不确定英国央行升息的时间。
货币市场将英国央行升息时间预期推迟至明年第三季前后，而三周前英国央行公布通胀报告时还预计在明年年初升息。
近几天对经济放缓的担忧加剧，此前中国安排人民币贬值及最近数据显示经济进一步走弱。
中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。 但鉴于各资产类别大幅波动，且全球经济前景高度不确定，投资者开始质疑美联储和英国央行能否在未来几个月收紧政策。
“新兴市场的疲弱态势目前已开始影响到发达市场前景，令英美未来数月升息的可能性受到质疑，”加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中写道。
英镑兑欧元 上涨1.3%至0.7268英镑。周一曾跌至三个月低位0.7421，当日一度下挫逾2%，录得2009年来最大跌幅。
英镑兑美元 持平于1.5775美元，而英镑贸易加权指数 上升0.6%至93.3。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。