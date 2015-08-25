欧洲汇市：英镑企稳，但投资者推迟英国央行升息时间的预期

路透伦敦8月25日 - 英镑兑一篮子货币周二从一个月低点回升，得益于兑欧元强劲上涨，但兑美元表现欠佳，因投资者愈发不确定英国央行升息的时间。

货币市场将英国央行升息时间预期推迟至明年第三季前后，而三周前英国央行公布通胀报告时还预计在明年年初升息。

近几天对经济放缓的担忧加剧，此前中国安排人民币贬值及最近数据显示经济进一步走弱。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。 但鉴于各资产类别大幅波动，且全球经济前景高度不确定，投资者开始质疑美联储和英国央行能否在未来几个月收紧政策。

“新兴市场的疲弱态势目前已开始影响到发达市场前景，令英美未来数月升息的可能性受到质疑，”加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中写道。

英镑兑欧元 上涨1.3%至0.7268英镑。周一曾跌至三个月低位0.7421，当日一度下挫逾2%，录得2009年来最大跌幅。