欧元债市：公债收益率急升，因中国央行双降和欧元区数据意外强劲

* 德债收益率日内收高18个基点

* 中国祭出支撑举措，分析师预计将有更多措施出台

* 美国消费者支出和德国企业信心数据强劲

路透伦敦8月25日 - 欧元公债收益率周二急升，此前两份欧美经济数据强劲，且中国两个月来第二次降息降准，缓解对全球第二大经济体中国经济放缓的担忧。

德债收益率从周一触及的三个月低位大幅反弹，且今日势将收高约18个基点。

德国企业信心上升和美国消费者信心反弹，鼓励投资者从避险公债市场撤出，返回较高风险的股市，但中国双降以支持不断放缓的经济才是提振全球市场的真正原因。

中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。中国央行又称，自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

在远高于预期的美国消费者信心数据公布后，10年期德国公债收益率 升至0.76%的日内高位，进一步脱离周一触及0.51%的三个月低点。

但大部份收益率变动是在稍早发生的。

德国经济智库Ifo周二公布，8月企业景气判断指数从7月的108.0升至108.3，为5月以来最高水准，并高于路透调查的分析师预估的107.7。

这在早盘推高德债收益率，之后中国宣布双降，推动收益率进一步大幅攀升。

分析师对中国的干预表示欢迎，认为早该这么做了，他们警告称，中国举措可能不足以阻止该国经济放缓，许多分析师质疑中国经济放缓的程度可能较官方数据更严重。

除了评级最低的希腊公债外，其他欧元区公债收益率均上涨4-16个基点不等。