欧元债市：公债收益率急升，因中国央行双降和欧元区数据意外强劲

欧元债市：希腊公债收益率触及逾五年低点，因市场预期将获得国际贷款
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
* 德债收益率日内收高18个基点
* 中国祭出支撑举措，分析师预计将有更多措施出台
* 美国消费者支出和德国企业信心数据强劲
路透伦敦8月25日 - 欧元公债收益率周二急升，此前两份欧美经济数据强劲，且中国两个月来第二次降息降准，缓解对全球第二大经济体中国经济放缓的担忧。
德债收益率从周一触及的三个月低位大幅反弹，且今日势将收高约18个基点。
德国企业信心上升和美国消费者信心反弹，鼓励投资者从避险公债市场撤出，返回较高风险的股市，但中国双降以支持不断放缓的经济才是提振全球市场的真正原因。
中国人民银行决定，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低企业融资成本。其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。中国央行又称，自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。
在远高于预期的美国消费者信心数据公布后，10年期德国公债收益率 升至0.76%的日内高位，进一步脱离周一触及0.51%的三个月低点。
但大部份收益率变动是在稍早发生的。
德国经济智库Ifo周二公布，8月企业景气判断指数从7月的108.0升至108.3，为5月以来最高水准，并高于路透调查的分析师预估的107.7。
这在早盘推高德债收益率，之后中国宣布双降，推动收益率进一步大幅攀升。
分析师对中国的干预表示欢迎，认为早该这么做了，他们警告称，中国举措可能不足以阻止该国经济放缓，许多分析师质疑中国经济放缓的程度可能较官方数据更严重。
除了评级最低的希腊公债外，其他欧元区公债收益率均上涨4-16个基点不等。
交易商表示，流动性低令市场走势被放大。(完)
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。
* 招标品种：国开行三年固息增发债 * 期限及招标金额：50亿 * 招标时间：5月11日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.20%-4.30% * 预测均值：4.26% 路透上海5月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年期固息债。路透 调查显示，监管压力持续下债市在熊市泥沼中越陷越深，一级结果亦节节走高，目前市场情 绪仍看不到改善迹象，预计明日新债定位仍会偏高。 “一级现在是没有最高，只有更高，不知道顶在哪儿，买了就亏确实很煎熬，除了配置 户，感觉交易户都不太敢参与了，”上海一银行交易员称。 北京一券商交易员谈到，明日国开行仅招标一期债，应该也是受市况影响而主动调整发 行节奏，虽然总量不大，但低迷的市场情绪中结果也难以乐观。 今日招标新债亦疲弱难改，财政部上午招标续发行的五年期固息国债，加权中标收益率 3.6602%，远高于3.60%的市场预测均值3.60%；边际中标收益率为3.6961%，投标倍数1
路透上海5月10日 - 中国上海清算所最新数据显示，4月固定收益产品托管量净增1,993 .74亿元人民币，期末余额为160,854亿元。其中同业存单当月净增1,523.5亿元，占约四分 之三仍是主力，惟规模按月环比连续大减。 除同业存单外，当月新增量中，中期票据和资产管理公司金融债分别为820.5亿元和315 亿元，相对较多；短融净增179亿元，一改上月减少逾500亿势头；超短期融资券和非公开定 向债务融资工具则均继续净减。 受同业存单为主要支撑，上海清算所此前2月和3月托管量单月净增规模分别为7,021亿 元和5,109亿元。 中央国债登记结算公司稍早数据显示，随着二季度国债发行扩容及地方债发行加速，4 月债券托管净增量达到7,393亿元，较上月净增量扩大近八成，商业银行净增持5,932亿元独 占鳌头，期末托管余额为449,931亿元。 以下为2017年4月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币): 本月末 本月净增