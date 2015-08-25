金属期市：中国双降带动期铜上涨，但需求忧虑犹在

路透伦敦8月25日 - 期铜周二上涨，此前中国实施双降，市场希望此举将扶助提振全球最大的工业金属消费国中国经济成长和需求上升。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.3%，报每吨5,065美元，在中国双降前，基本持稳。周一期铜收报4,953美元，盘中触及六年低位4,855美元。

中国央行周二晚间宣布降息降准以提振流动性，表示经济仍面临下行压力。

“今日为回补空头带动的涨势。这些是旨在扶助支撑中国经济的进一步举措，”南非标准银行分析师Leon Westgate说，“我们将不得不观望期铜的此轮升势可否持续。”

不过，期铜对中国双降的反应相对温和，交易商表示，如果经济数据巩固近几周笼罩市场的负面人气，不排除中国出台进一步刺激措施的可能性。

全球最大采矿商和第二大铜生产商必和必拓 公布年度获利骤降52%，突显金属和采矿行业面临的困难。

三个月期铝 上升至1,557美元，周一收报1,521.5美元。交易商称，利用数学模型来判断买入卖出时机的商品交易顾问(CTA)已开始回补空头。

期锌 从1,707美元上涨至1,739美元。期铅 从1,659美元攀升至1,680美元。期锡 从14,050美元上升至14,250美元。