纽约期市：ICE期棉触及两周低位，在昨日大跌后投机者继续卖出

路透纽约8月25日 - 洲际交易所(ICE)指标期棉周二触及两周低位，在周一期棉市场被大举抛售后，投机者继续结清多头头寸。周一全球股市劲跌使期棉从近六周高位回落。

“市场继续出现结清头寸，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose表示，昨日未平仓合约下降暗示投机者结清其多头头寸，而不是建立空头头寸。

ICE-12月期棉 收跌0.89美分，或1.4%，报每磅63.16美分，盘中触及8月12日以来最低62.86美分。

期货市场总成交量减少18,781口，至25,919口。数据显示，昨日未平仓合约减少9,254口，至187,406口。

美元指数 劲升1.29%，汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.79%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)