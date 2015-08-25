国际油市：油价反弹，但收位仍接近六年半低位

路透纽约8月25日 - 油价周二上涨最多3%，因超卖情况吸引一些买家回场，但供应过剩的情况持续，加之担心全球最大商品消费国中国经济放缓，令油价保持在六年半低位附近。

美国原油和布兰特原油期货在本月迄今下跌超过16%。约一半跌幅是在过去两个交易日录得的，因中国股市暴跌引发全球市场被抛售。

中国周二降息降准，扶助欧洲股市反弹，美股先升后跌。

布兰特原油 收涨0.52美元，报每桶43.21美元，周一触及2009年3月来最低42.23美元。

美国原油 收涨1.07美元，报每桶39.31美元，从昨日触及2009年2月来最低的37.75美元反弹。

美国汽油期货 下挫2%，至七个月低位，因一主要中西部炼厂的炼油装置恢复运作，且夏天驾车出行季接近尾声。这限制了原油的反弹幅度。

一些分析师预计，中国经济成长进一步恶化，以及美国可能在年底前升息将推高美元，从而向商品进一步施压。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存大幅减少，因炼厂日原油加工量大增，汽油和馏分油库存增加。

API公布，截至8月21日该周，美国原油库存减少730万桶，至4.493亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加100万桶。库欣原油库存基本持平。 (完)

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