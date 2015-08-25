韩国数据：8月消费者信心指数连续第二个月上升

路透首尔8月26日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国8月消费者信心指数连续第二个月上升，回到中东呼吸综合症(MERS)爆发前的水准。

韩国央行在声明中表示，8月消费者信心指数小升至102，7月为100。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

6月消费者信心指数降至两年半最低，因今年稍早爆发MERS损及市场信心。