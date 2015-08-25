韩国数据：8月消费者信心指数连续第二个月上升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月26日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国8月消费者信心指数连续第二个月上升，回到中东呼吸综合症(MERS)爆发前的水准。
韩国央行在声明中表示，8月消费者信心指数小升至102，7月为100。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
6月消费者信心指数降至两年半最低，因今年稍早爆发MERS损及市场信心。
韩国央行还表示，8月消费者对未来12个月通胀率的预估中值降至2.5%，7月为2.6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”