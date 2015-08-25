《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.57 +2.77 +4.21 4798936
京东 25.06 +1.13 +4.72 13005928
新浪 35.11 +1.30 +3.85 1791197
搜狐 43.65 +0.61 +1.42 515005
网易 112.52 +5.38 +5.02 1385735
百度 136.99 -4.09 -2.90 8439110
台湾
台湾积体电路 18.76 +0.00 +0.00 3973716
联电 1.68 +0.06 +3.70 140960
日月光 4.77 -0.07 -1.45 966391
硅品精密 6.03 -0.15 -2.43 696512
和信超媒体 0.57 +0.02 +3.65 210796
友达 2.87 +0.21 +7.89 302232
中华电信 29.35 +0.15 +0.51 91990
台湾国际航电 36.70 -0.31 -0.84 1942465
香港
中国移动 58.82 +0.94 +1.62 244920
中国联通 13.26 -0.03 -0.23 274635
中国电信 54.87 +1.69 +3.18 26226
中芯国际 4.09 +0.18 +4.60 21736
电讯盈科 5.28 +0.17 +3.33 2582
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”