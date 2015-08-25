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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.57 +2.77 +4.21 4798936

京东 25.06 +1.13 +4.72 13005928

新浪 35.11 +1.30 +3.85 1791197

搜狐 43.65 +0.61 +1.42 515005

网易 112.52 +5.38 +5.02 1385735

百度 136.99 -4.09 -2.90 8439110

台湾

台湾积体电路 18.76 +0.00 +0.00 3973716

联电 1.68 +0.06 +3.70 140960

日月光 4.77 -0.07 -1.45 966391

硅品精密 6.03 -0.15 -2.43 696512

和信超媒体 0.57 +0.02 +3.65 210796

友达 2.87 +0.21 +7.89 302232

中华电信 29.35 +0.15 +0.51 91990

台湾国际航电 36.70 -0.31 -0.84 1942465

香港

中国移动 58.82 +0.94 +1.62 244920

中国联通 13.26 -0.03 -0.23 274635

中国电信 54.87 +1.69 +3.18 26226

中芯国际 4.09 +0.18 +4.60 21736

电讯盈科 5.28 +0.17 +3.33 2582

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)

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