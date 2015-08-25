美国债市：两年期公债买气疲软，得标收益率0.663%仅略高于市场预期

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约8月25日 - 美国财政部周二标售260亿美元两年期公债买气疲软，得标收益率为0.663%，仅略高于交易员预期。
投标倍数为3.16，不但低于上次在7月标售时的3.42，也是去年10月以来最低。
基金经理人、外国央行及其他直接投标者，在本次标售中买进47.09%两年券，低于7月时的54.37%，其占比为5月以来的两年券标售中最低。
小型债券交易商和其他直接投标者买进份额为10.27，低于7月时的17.88%。
初级经纪商或者华尔街直接与美联储往来的前22大公司，在本次标售中吸纳了42.64%两年券，高于7月的27.75%，也是4月以来最大份额。
财政部在8月20日时表示，如果这次两年券标售得标收益率介于0.625-0.749%，财政部将考虑增发2012年8月开始发行的的五年券。
财政部周三将销售130亿美元两年期浮息公债，以及350亿五年期公债 ，周四将出售290亿美元七年公债 。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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