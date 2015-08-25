美国债市：两年期公债买气疲软，得标收益率0.663%仅略高于市场预期

路透纽约8月25日 - 美国财政部周二标售260亿美元两年期公债买气疲软，得标收益率为0.663%，仅略高于交易员预期。

投标倍数为3.16，不但低于上次在7月标售时的3.42，也是去年10月以来最低。

基金经理人、外国央行及其他直接投标者，在本次标售中买进47.09%两年券，低于7月时的54.37%，其占比为5月以来的两年券标售中最低。

小型债券交易商和其他直接投标者买进份额为10.27，低于7月时的17.88%。

初级经纪商或者华尔街直接与美联储往来的前22大公司，在本次标售中吸纳了42.64%两年券，高于7月的27.75%，也是4月以来最大份额。

财政部在8月20日时表示，如果这次两年券标售得标收益率介于0.625-0.749%，财政部将考虑增发2012年8月开始发行的的五年券。