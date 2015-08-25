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市场报道 | 2015年 8月 26日 星期三 07:09 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月26日至9月2日

汤森路透8月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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8月26日 AMC Q3 2015 Avago Technologies Ltd

8月26日 12:00 Q1 2016 Brown-Forman

8月26日 AMC Q2 2015 PVH

8月27日 AMC Q2 2016 欧特克(Autodesk)

8月27日 BMO Q2 2015 Dollar General

8月27日 AMC Q2 2015 GameStop

8月27日 BMO Q1 2016 Patterson Companies

8月27日 BMO Q1 2016 J M Smucker Co

8月27日 BMO Q2 2015 蒂芙尼(Tiffany)

9月1日 BMO Q2 2015 Dollar Tree

9月1日 AMC Q1 2016 H & R Block

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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