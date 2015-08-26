金砖国家：8月25日股汇市收盘纵览

路透8月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报788.54点，上涨2.17%。

中国股市：沪综指收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌

中国汇市：人民币续创四年收盘新低，汇价跌势可期但料不会失控

香港股市：恒生指数收高中止连七跌，国企指数续挫

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巴西股市：在银行股引领下走高，此前一名先前推动加大对银行获利征税的执政党参议员表示，可以考虑放宽其提案中的条款。指标股指Bovespa指数 收报44,544.854点，上涨0.47%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元盘中出现逾12年以来首次跌破3.6的重要心理关口，因交易员对国内政治危机愈演愈烈感到担忧。雷亚尔兑美元 终场收报3.6072/84，上日收报3.5505/25。

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南非股市：反弹，主要股指录得约八个月以来最大单日涨幅，跟随其他新兴市场股市的升势。在中国降息的鼓舞下，投资者全线买入各类股票。指标Top-40指数 收报43,439.05点，上涨3.06%；大盘综合指数 收报48,980.84点，上涨2.83%。

南非汇市：兰特兑美元上扬逾1.5%，受助于中国降息降准

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印度股市：走升并脱离一年低点，因市场已呈超卖，且政府称将再次努力通过商品与服务税，也支撑市场人气。BSE指数 收报26,032.38点，上涨1.13%；NSE指数 收报7,880.7点，上涨0.92%。

印度汇市：卢比延续涨势，进一步从两年低点反弹，此前中国同时调降利率和存款准备金率。卢比兑美元 收报66.1/66.11，上日收报66.64/66.65。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报758.46点，上涨4.65%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报410.65点，上涨3.77%。