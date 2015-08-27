美国与加拿大经济指标预测--8月27日-9月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月24日当周
8月27日(四)
1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.2% +2.3%
最终销售 +2.9% +2.4%
消费者支出 -- +2.9%
GDP平减指数 +2.0% +2.0%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 27.4 27.7
四周均值(万人) -- 27.15
续请失业金人数(万人) 8月15日当周 225 225.4
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.8%
8月28日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 +0.5%
(较上年同期) -- -0.9%
1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- --
个人所得(较前月) +0.4% --
个人支出(经季调，较前月) +0.4% --
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% --
(较上年同期) -- --
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- --
(较上年同期) -- --
1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.0 92.9
现况指数 -- 107.1
预期指数 -- 83.8
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- --
8月31日当周
8月31日(一)
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字174.7
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.5 54.7
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负4.60
9月1日(二)
1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- -0.1%
GDP环比年率 第二季 -- -0.6%
GDP(较前月) 6月 -- -0.2%
1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 8月 -- 50.8
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.9
1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.5% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 53.0 52.7
投入物价分项指数 45.0 44.0
就业分项指数 -- 52.7
新订单分项指数 -- 56.5
1730 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,750 --
9月2日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 8月 20.5 18.5
1230 美国劳工成本 第二季修正值 -0.5% +0.5%
非农生产率环比年率 +2.3% +1.3%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- --
1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +0.1% +1.8%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5%
耐久财订单(较前月) 7月修正值 -- +3.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.6%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.6%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.7%
9月3日(三)
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 8月 -- --
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差420 逆差438.4
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差4.8
出口(亿加元) -- 446.1
进口(亿加元) -- 450.9
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 55.0
服务业PMI -- 55.2
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 58.5 60.3
企业活动指数 -- 64.9
就业指数 -- 59.6
新订单指数 -- 63.8
投入物价指数 -- 53.7(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王颖；审校 白云)