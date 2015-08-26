加拿大经济：楼市火爆引发的风险已良好受控--央行

路透安大略省8月25日 - 加拿大央行副总裁Lawrence Schembri周二表示，楼市繁荣给加拿大和其他类似经济体带来的风险，透过可靠及有效的宏观审慎政策而受到良好控制。

这位副总裁在关注加拿大、澳洲、挪威、瑞典和新西兰的情况后表示，2008年衰退后的低利率已提振了楼市。

加拿大央行及联邦政府长期以来担心，楼市火热及个人债务水平处于纪录高位恐怕会在加拿大引发危机，尤其是在升息的情况。

他在演讲中表示，“楼市火爆加剧了家庭收支失衡，但这些缺陷引发的风险已受到互补性宏观审慎政策的良好控制，”

“这些国家的经验暗示，解决监管框架结构性问题的宏观审慎政策最适合减轻这样的金融缺陷，”他继续说道。

加拿大央行称，眼下“继续预期楼市将出现建设性的进展。”(完)