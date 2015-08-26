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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 08:12 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月26日

路透香港8月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1
美元=7.7509港元 )
    
    美国股市周二收跌，道琼工业指数 跌204.91点，或1.29%，至15,666.44点；盘中强劲反
弹之势消退，因对中国经济的担忧过于沉重，盖过了股价下跌促使部分投资者逢低买入所带来的提
振。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        99.870   -1.28      76979             7.741      -2.14
 中国铝业                       7.810    1.17      49442             2.421       2.17
 中国移动                      58.820    1.62     244920            91.182      -1.58
 中国人寿                      15.890    4.95     222093            24.632      -1.27
 中石油                        79.360    0.09      49391             6.151      -1.42
 中石化                        63.700   -0.55      76926             4.937      -2.04
 汇丰控股                      39.220    2.14    4754470            60.798      -1.46
 中电信                        54.870    3.18      26226             4.253      -0.86
 中国联通                      13.260   -0.23     274635            10.278      -0.99
 兖州煤业                       4.640    3.57      21021             3.596      -1.20
 华能国际                      42.630    2.72      20788             8.261       0.13
 南方航空                      31.600    0.70      18654             4.899       5.35
 东方航空                      26.160    0.19      41150             4.055       5.33
 中芯国际                       4.090    4.60      21736             0.634       2.26
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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