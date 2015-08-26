《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月26日

路透香港8月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1 美元=7.7509港元 ) 美国股市周二收跌，道琼工业指数 跌204.91点，或1.29%，至15,666.44点；盘中强劲反 弹之势消退，因对中国经济的担忧过于沉重，盖过了股价下跌促使部分投资者逢低买入所带来的提 振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 99.870 -1.28 76979 7.741 -2.14 中国铝业 7.810 1.17 49442 2.421 2.17 中国移动 58.820 1.62 244920 91.182 -1.58 中国人寿 15.890 4.95 222093 24.632 -1.27 中石油 79.360 0.09 49391 6.151 -1.42 中石化 63.700 -0.55 76926 4.937 -2.04 汇丰控股 39.220 2.14 4754470 60.798 -1.46 中电信 54.870 3.18 26226 4.253 -0.86 中国联通 13.260 -0.23 274635 10.278 -0.99 兖州煤业 4.640 3.57 21021 3.596 -1.20 华能国际 42.630 2.72 20788 8.261 0.13 南方航空 31.600 0.70 18654 4.899 5.35 东方航空 26.160 0.19 41150 4.055 5.33 中芯国际 4.090 4.60 21736 0.634 2.26 （完） (整理 梁慧仪)