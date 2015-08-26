新西兰经济：若中国经济硬着陆，新西兰衰退风险将加大--财长

路透惠灵顿8月26日 - 新西兰财长英格利希周三表示，如果中国不断放缓的经济出现硬着陆，那么新西兰将面临陷入衰退的更大风险，可能迫使新西兰降息并提高政府支出。

英格利希称，中国经济有可能大幅放缓，这将不利于新西兰。中国是新西兰第二大出口市场及新西兰乳制品、食品和农产品的主要购买国。

“经济衰退的风险虽小，但如果经济出现硬着陆，那么可能性就会增加，”英格利希对新西兰广播电台(Radio New Zealand)称。

他称新西兰经济正在放缓，未来一年经济增长率料介于2.0-2.5%，而此前预计为增长2.5-3%。2014年增长率为3.5%。

过去一年全球乳制品价格下跌近一半，使该国经济损失70亿新西兰元，但这被新西兰元汇率贬值17%所部分抵消。

英格利希称，新西兰并未过度依赖且不易受中国经济表现影响，但如果全球第二大经济体中国经济衰退，新西兰也不能免受影响。

他称，政府和央行拥有应对本国经济大幅放缓的数项方案，其中包括降息和放宽政府财政政策。

新西兰央行在过去两次利率检视中已降息。外界预计该央行将在下月和年底前分别再降息一次，这将把官方现金利率降至2.5%的纪录低位。(完)