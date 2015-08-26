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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 08:24 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月26日

* 头版头条:

--中国人民银行宣布下调存贷款基准利率并降低存款准备金率，同时放开一年期以上定期存款利率浮动上限。

* 其他:

--中国社会科学院学部委员余永定撰文称，人民币贬值初衷并非提振出口，而是意在深化货币改革。

--截至目前，私募股权投资机构--中科招商已举牌16家上市公司。该公司董事长单祥双表示，中科招商目标是五年内增持50家左右的上市公司，打造产业集群。

--招商银行 上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校)

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