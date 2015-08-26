《中国报摘》--中国证券报8月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国人民银行宣布下调存贷款基准利率并降低存款准备金率，同时放开一年期以上定期存款利率浮动上限。
* 其他:
--中国社会科学院学部委员余永定撰文称，人民币贬值初衷并非提振出口，而是意在深化货币改革。
--截至目前，私募股权投资机构--中科招商已举牌16家上市公司。该公司董事长单祥双表示，中科招商目标是五年内增持50家左右的上市公司，打造产业集群。
--招商银行 上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”