《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月26日

*工商时报：

--政府即将开放半导体业者到大陆独资设立12寸晶圆厂，台积电 也已表达到大陆投资建厂的意愿，据业内人士指出，台积电的大陆建厂地点，应该已经确定落脚南京的浦口经济开发区。而且，根据江苏省南京市上周公告的工程建设招标项目，也已明显写出部份地段是〞台积电地块〞用地。

--积极打亚洲盃，台新金 下半年将延续海外布局计画，子公司台新银行预计今年底前完成缅甸仰光代表处设置，未来再朝向升格分行。越南隆安分行已获得金管会核准，积极筹备向越南提出申请。澳洲布里斯本分行最快可在年底获准开业，日本分行申设也同时向前推进。

*经济日报：

--经历长达六年的磋商，两岸避免双重课税及加强税务合作协议昨日在大陆福州完成签署，台商与台籍员工在协议生效后，将不会再遭到两岸重复课税之苦，台商年减税负约40亿台币。台湾方面，国库也将受益，年增税收达133亿台币；大陆地区则因租税协议重新分配两岸课税权之故，税收净损金额为173亿台币。

--金控获利王富邦金控 法说会昨日登场，富邦人寿资深副总经理林立民指出，富邦人寿持有的债券，六成放在备供出货项下，债券的部位又比股票多一点。为度过当前不明朗的全球经济情势，5月到8月上旬，富邦人寿增持美元债。

--避免股灾波及金融体系，金管会昨日在金融业联合救市誓师大会上再释利多，将再放宽金融业买股票规定，并准券商买股列备供出售、提高投资意愿，合计金融业可投入部位约5兆(万亿)，配合国安基金〞强力救市〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。