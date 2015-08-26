香港个股：上海证大附属以逾45亿元人民币投得一批位于南京的土地

路透香港8月26日 - 中国房地产商--上海证大房地产 周二宣布，通过旗下一家附属公司，以挂牌方式投得一批位于南京市鼓楼区的地块，涉资45.14亿元人民币。

公司的声明称，其持有八成股权的南京立方置业有限公司，成功投得由南京临江老城改造建设投资有限公司，在上海联合产权交易所公开挂牌方式出售的相关六间土地项目公司及债权。

涉及总地盘面积约11.05万平方米的土地，位于南京市核心区之一的鼓楼区。上海证大表示，拟将各幅地块发展为集酒店及公寓、商服、商务办公以及文化娱乐场所于一体之综合园区。

上海证大股份自本月13日起暂停交易，停牌前报0.188港元；公司已申请股份今天恢复买卖。（完）

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