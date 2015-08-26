《香港报摘》--经济日报8月26日

* 要闻版头条：

--全球主要股市昨日反弹，但内地A股独憔悴继续重挫逾7%。人民银行昨晚突然宣布，今日起减息0.25厘，并于9月6日下调存款准备金率0.5个百分点，实行双管齐下，稳定股市和经济。

* 其他：

--央行昨晚突然降准减息，刺激恒指期指夜市一度反弹858点，其后升幅收窄，投资界认为短綫利好大市，上望22,000点裂口顶。有股坛金手指之称的惠理 主席谢清海称，大幅调整下，投资者要生存＂首要保持冷静，沮丧发怒只会增加犯错机会＂，对于长远市况，＂中国故事将会成为非常吸引的投资主题。＂

--环球股市动荡，海通国际 副主席兼董事总经理林涌坦言，下半年市场将比上半年艰难，已调低下半年增长预期，但危中有机，旗下并购融资业务有望突围而出。

--周大福珠宝 及新世界发展 联合公布，将透过各自全资附属公司，与周大福企业共同发展及经营早前由周大福企业中标的深圳前海高端豪华购物中心。合资公司投资总额为3.5亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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