中港股业绩：招商银行上半年净利同比增8.3%，不良贷款率升至1.50%

路透上海8月26日 - 中国股份制银行--招商银行 周三公布半年报，2015年上半年实现净利润329.76亿元人民币，同比增长8.26%；6月末不良贷款率则较上年末升0.39个百分点至1.50%。

半年报显示，招行上半年实现营业收入1,041.35亿元，同比增长23.59%；基本每股收益1.31元。6月末不良贷款拨备覆盖率为204.17%，较上年末下降近30个百分点；资本充足率11.77%，较上年末微升。

而受计息负债平均成本率下降较多影响，招商银行今年上半年净利差为2.60%，较去年同期的2.48%小幅提高。不过受降息影响，2015年二季度净利差为2.48%，环比下降24个基点。

招行指出，上半年资产规模扩张，带动净利息收入增长；顺应客户不断提升的财富管理需求，大力拓展中间业务，净手续费及佣金收入实现较快增长；经营费用投放精细、有效，成本收入比继续下降。

此外，招行6月末持有的交易性金融资产总额为445.30亿元，较上年末增加约35%；在组合构成方面，持有的政府债券为37.82亿元，较上年末下降近三成，而持有的政策性银行债为114.75亿元，较上年末大增逾八成。

招行并指出，随着存贷款基准利率浮动区间不断扩大，存款保险制度、大额存单发行等利率市场化配套政策落地实施，利率市场化完全放开已近在咫尺，考虑到负债成本上升与信贷需求趋弱的叠加效应，预计本公司净利息收益率将受到负面影响。

公司将结合外部形势变化，进一步优化贷款投向，妥善安排全行信贷资源，加大投融资业务创新力度，努力提升资产收益。同时，贯彻“资产决定负债”的经营原则，合理管控负债成本，努力保持公司净利息收益率的相对优势及盈利水平。

而在不良贷款控制方面，招行表示，积极应对外部宏观经济变化，强化房地产行业、地方政府融资平台、产能过剩行业等重点领域风险管控。

招商银行A股周五收报14.71元，过去一个月下跌17.82%。(完)

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