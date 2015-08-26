《交易视点》台债殖利率创历史新低，注重流动性令冷券卖压重--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率昨日在度受到隔拆利率调降的影响而下滑，殖利率完全反应降息预期，殖利率屡创新低，跌幅已深的殖利率让市场更重视流动性，导致冷券卖压沉重，104/12与104/05利差一度扩及7基点，即使目前仍属多头气氛，但须留意市场对于利多讯息之反应，预估本周十年券104/12期 成交区间在1.00%-1.10%，五年券104/9期 则在0.70%-0.80%。
中国祭出双率双降策略来面对目前经济下行及股市重返跌势的情况，企图降低社会借贷成本，为金融市场注入流动性，虽然从市场昨晚的反应来看，紧张情绪稍稍缓解，避险情绪减退，但对于未来风险性资产走势仍持高度不确定性的看法。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”