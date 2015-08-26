《交易视点》台债殖利率创历史新低，注重流动性令冷券卖压重--元大宝来证

路透台北8月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率昨日在度受到隔拆利率调降的影响而下滑，殖利率完全反应降息预期，殖利率屡创新低，跌幅已深的殖利率让市场更重视流动性，导致冷券卖压沉重，104/12与104/05利差一度扩及7基点，即使目前仍属多头气氛，但须留意市场对于利多讯息之反应，预估本周十年券104/12期 成交区间在1.00%-1.10%，五年券104/9期 则在0.70%-0.80%。