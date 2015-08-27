专栏节选：气候变迁的经济成本--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 美国、澳洲乾旱，台风、暴风雨侵袭沿海城市，天然灾害损失常以千亿美元计，不论是什么原因造成全球暖化，人们已感受到气候变迁昂贵的经济成本。

全球商品行情和股市纷纷重挫，中国经济疲软是普遍的共识之一。全球经济交互影响，这是过去未曾有过的现象；美国雷曼兄弟倒闭，可能造成三年后的西班牙经济危机；伊朗核子协议对原油的供给面，与中国经济走疲所衍生的需求面交互作用，在在都影响油价走势，因此要辨识出真正的原因并不简单。

全球股市波动剧增，气候变迁是一项重要、但少有人讨论的因素。尽管形成气候变迁的原因仍有争论，但气候确实正在剧烈改变，这是无可反驳的科学事实。

不论全球暖化是否由人类活动所造成，气温改变本身会导致持续暖化的趋势，进而加速其发展。例如，北极和南极圈的冰冠可反射部分阳光，但随着冰冠的融化，面积缩小，反射的光和热也愈来愈少，导致进一步的暖化现象，于是又再使冰冠面积缩小。

历史上，气候变迁并不是什么新鲜事，但在人类现代史里，则肯定是新现象。根据研究，《圣经》上所记载的大洪水约在铜器时代，可能是地中海的浮冰融化，淹没了大多数赫梯人（Hittite）居住的地区，这块土地多半位在现在伊斯兰国争夺的区域。

十六至十八世纪间，全球遭逢所谓的小冰河时期，气温明显下降；这段期间，由于农作物收成大幅减少，全球人口成长停滞，并造成社会的动荡。低温的形成原因不明，但火山活动阻挡阳光、海洋潮流模式改变，或只是原本单纯的气候变化，都被视为原因之一。气候改变对经济的影响，足以冲击到人口成长。

最近的异常气候，已使得美国加州的乾旱持续更久、更严重；澳洲日前也才刚脱离逾十年、史上最严重的乾旱；海平面上升，台风和暴风雨都将导致海岸城市遭受更大的损害。全球有许多重要的大城都位在海岸边，像香港；一二年侵袭美东的桑迪飓风，也造成曼哈顿下城多处水患。

不论是什么原因造成全球暖化，人们已感受到其昂贵的经济成本；光是最近几次的天然灾害，其损失便达到数以千亿美元计的规模。此外，根据科学模型和历史先例，一旦气候出现不均衡状态后，在达到新均衡前，恐怕还会加速恶化。

以上这些都是经济成本，得由全体人类承担，并将反映在全球股市、商品和不动产价格上面。

近期全球股市震荡，气候变迁当然不是短线原因，不过，就长期而言，将会拉低投资人预期的报酬率。依我看，那些抱持「减少排碳量不利商业发展」论点的人，可是大错特错。现在是我们认真看待气候变迁的时候了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。