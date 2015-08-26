《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日

**上海证券报**

--中国保监会数据显示，今年1-7月保险行业原保险保费收入15,383.76亿元人民币，同比增长19.89%；其中，寿险保持快速发展步伐，而健康险增速继续领跑。

**证券时报**

--截至7月末，保险持有股票和证券投资基金账面余额为13,789.43亿元，占比13.56%。保险公司高管表示，险资参与资本市场维稳资金，目前并没有出逃。这意味着，股市大跌下，其入市资金出现严重缩水。

--据测算，截至周二(25日)收盘，共有221.99亿股跌破理论警戒线，参考市值达4,928.46亿元，涉及上市公司395家。

--海通证券 、广发证券 、华泰证券 及方正证券 同时公告，公司被证监会立案调查，原因包括涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为等。

--中国中冶 计划非公开发行股票，募集资金不超过98.13亿元，用于基础设施投资项目、节能环保投资项目、房地产开发项目等。

**21世纪经济报 道**

--交易所数据显示，截至周二(24日)，沪深两市融资融券余额于8月内第二次降至1.3万亿元下方，至12,484.27亿元，较前一交易日再减785.04亿元，环比降幅为5.92%，单日降额亦为自7月9日以来最大的一次。

--Wind数据显示，今年前7个月，证监会主管的一般公司债(大公募和小公募)和私募债共计发行187只，发行总规模约1,612亿元。其中，7月一般公司债发行量718.9亿元，远超上半年总发行金额，私募债发行量为130亿元，亦达到全年峰值。

**东方早报**

--绿地控股 公布了上市后首份业绩。上半年实现净利润39.3亿元，同比下降9.06%。

--受市场活跃带动，同花顺 上半年实现净利2.24亿元，同比增长1,665.71%。(完)