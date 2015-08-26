《香港报摘》--信报8月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--A股昨天再度大跌，失守3,000点关口。昨晚中央终于再推出三招救市，包括人民银行宣布减息0.25厘，并且全面降准0.5个百分点，估计释放约6,500亿至8,000亿元人民币资金，而中金所亦上调期货按金，打击投机活动。分析普遍认为，货币宽松力度较预期为大，提供流动性之余，也给予市场更大信心，同时稳住实体经济以及打救股市。
* 其他：
--高盛发表报告认为，中国经济放缓及商品市场疲弱引发全球衰退的机会很低，依然建议未来6至12个月增持先进国家市场股票。
--为应对内地股市调整，中国太平保险 财务总监李涛表示，包括股本投资及基金投资的权益类投资，占可投资资产比重，已由6月底的10%，降至目前的6.6%。
--汇源果汁 表示，有意拓展东南亚市场，目前正与马来西亚及印尼等合作伙伴商谈，希望日后业务有更明显增长，现时未有明确收购计划。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”