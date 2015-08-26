《香港报摘》--信报8月26日

* 要闻版头条：

--A股昨天再度大跌，失守3,000点关口。昨晚中央终于再推出三招救市，包括人民银行宣布减息0.25厘，并且全面降准0.5个百分点，估计释放约6,500亿至8,000亿元人民币资金，而中金所亦上调期货按金，打击投机活动。分析普遍认为，货币宽松力度较预期为大，提供流动性之余，也给予市场更大信心，同时稳住实体经济以及打救股市。

* 其他：

--高盛发表报告认为，中国经济放缓及商品市场疲弱引发全球衰退的机会很低，依然建议未来6至12个月增持先进国家市场股票。

--为应对内地股市调整，中国太平保险 财务总监李涛表示，包括股本投资及基金投资的权益类投资，占可投资资产比重，已由6月底的10%，降至目前的6.6%。

--汇源果汁 表示，有意拓展东南亚市场，目前正与马来西亚及印尼等合作伙伴商谈，希望日后业务有更明显增长，现时未有明确收购计划。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

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