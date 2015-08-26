欧洲个股：必和必拓预计未来数年中国经济成长率将“逐步降低”

路透伦敦8月25日 - 必和必拓 首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)周二表示，中国经济增长将自2015年7%的预估成长率逐步放缓，从而抑制对一些大宗商品的需求，因中国完成主要建设项目的投资。

“7%的成长率持续下降，在我们看来，一旦中国完成投资阶段，他们...需要的新金属和钢材将越来越少，因为中国越加注重服务和消费型经济，”麦安哲对记者称，意指对中国国内生总值(GDP)的预估。

必和必拓 将2025年左右的中国钢材需求预估从逾10亿吨下调至9.35-9.85亿吨，该公司还预计，中国经济改革将在短期内使大宗商品价格走势更加动荡。

必和必拓预计2020年底铜市将出现缺口，因品级下降且成本上升。

铜面临的一大威胁是，中国的地下电缆将用铝替代铜，这将使用大量铝。

麦安哲称，“这足以说明大宗商品是可以互相替代的。风险总是存在，中国有充足的铝，他们可以自给自足。”

中国占铜等工业金属全球消费量的大约一半。(完)