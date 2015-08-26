《香港报摘》--其他报纸重要消息8月26日

* 明报：

--正当内地房企涌向一线城市的时候，融创中国 却主力发展二线城市。主席孙宏斌表示，北京和上海市场没有问题，楼价也不会回调，但地价太高，利润微薄，公司将转而在二线城市寻找具发展潜力地皮，提升利润率。

* 苹果日报：

--政府产业署昨天委托拍卖行推出10个豪宅物业，结果只沽出四个单位，属有纪录以来六年来最差的拍卖成绩。

* 东方日报：

--恒安国际 副主席兼行政总裁许连捷表示，去年度及今年中期业绩不如预期，未来集团会陆续减少中低档产品比例，冀下半年比上半年好。

* 星岛日报：

--信德集团 因应捷星香港申请营办编定航班服务牌照被拒，宣布将退出捷星香港的投资，并建议终止筹建捷星香港及令其进入清盘程序。此前捷星其他两大股东澳洲航空 及东航 已先后发表退出投资的声明。

* 文汇报：

--嘉里物流 主席杨荣文表示，集团最近在伊朗投资，因美国及伊朗达成核协议，倘美国国会正式通过，可在伊朗寻求物流发展机会，并认为伊朗有充裕人口，资源丰富，更与中国友好，故看好发展前景。（完）