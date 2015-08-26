全球金市：金价小幅攀升，上日因中国双降而挫至五周低点

12月美国黄金期货 涨0.5%，至每盎司1,143.60美元。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

钯金 跌0.3%，至每盎司534.50美元，前夜跌幅超过6%，创2013年4月以来最大跌幅。钯金曾下滑至五年低点528.50美元，本周迄今已跌11%。

美国8月消费者信心触及七个月高位，7月独栋新屋销售反弹，暗示经济基本面仍可让美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年升息。

但全球最大的对冲基金公司Bridgewater Associates的创始人Ray Dalio表示，该公司认为美联储下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。 (完)

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