美国个股：高通将其英国频谱权出售给沃达丰及长和--彭博

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月26日 - 彭博援引知情人士报导称，芯片生产商高通 已将其英国频谱权出售给沃达丰 及长江和记实业有限公司 ，作价约2亿英镑(合3.138亿美元)。
彭博援引三位知情人士称，该交易将于周三公布，但尚待英国通信管理局(Ofcom)的批准。
由于不在常规上班时间，不能联系到高通、沃达丰及长和就此发表评论。
高通股价周二在美国Nasdaq市场大跌2.53%，收报53.88美元，今年迄今累计跌近28%。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”