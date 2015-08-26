美国个股：高通将其英国频谱权出售给沃达丰及长和--彭博

路透8月26日 - 彭博援引知情人士报导称，芯片生产商高通 已将其英国频谱权出售给沃达丰 及长江和记实业有限公司 ，作价约2亿英镑(合3.138亿美元)。

彭博援引三位知情人士称，该交易将于周三公布，但尚待英国通信管理局(Ofcom)的批准。

由于不在常规上班时间，不能联系到高通、沃达丰及长和就此发表评论。

高通股价周二在美国Nasdaq市场大跌2.53%，收报53.88美元，今年迄今累计跌近28%。(完)