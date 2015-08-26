中国证券：中科招商计划五年内成为50家左右上市公司的大股东

据中国证券报周三报导，单祥双指出，中科招商阳光举牌的目标是成为大股东，也就是会成为举牌公司的第一大股东或第二大股东。中科招商举牌是为了重塑上市公司的核心竞争力，改变上市公司的基本面。 实际上，中科招商与一些举牌的公司已经建立了沟通，在协同发展方面达成了初步的共识，也在探讨下一步的合作。 他表示，未来会把这些举牌的上市公司变成跟中科招商集团协同发展的产业孵化、培育、整合、并购和投资的平台，实现一级市场和二级市场的协同。同时，这些被举牌的上市公司在做产业整合的过程中，也为中科招商投资的一些项目带来了新的退出渠道。这就是说，中科招商在手项目有望注入举牌的这些公司中。中科招商也可能会为举牌的上市公司在市场上寻找一些好项目进行并购。