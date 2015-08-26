中国证券：中科招商计划五年内成为50家左右上市公司的大股东

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月26日 - 在连续举牌中国16家上市公司后，国内知名私募股权投资基金公司中科招商董事长兼总经理单祥双近日表示，中科招商的目标是五年内增持50家左右的上市公司，打造产业集群。与一般资本举牌不同的是，中科招商阳光举牌的目标是成为大股东。
周二晚间，绵世股份 公告称遭到中科招商举牌，持股达5%。此前，中科招商已举牌朗科科技 、宝诚股份 等15家上市公司，基本为中小市值公司，持股比例最高为朗科科技（20.01%），为后者第二大股东。
据中国证券报周三报导，单祥双指出，中科招商阳光举牌的目标是成为大股东，也就是会成为举牌公司的第一大股东或第二大股东。中科招商举牌是为了重塑上市公司的核心竞争力，改变上市公司的基本面。 实际上，中科招商与一些举牌的公司已经建立了沟通，在协同发展方面达成了初步的共识，也在探讨下一步的合作。 他表示，未来会把这些举牌的上市公司变成跟中科招商集团协同发展的产业孵化、培育、整合、并购和投资的平台，实现一级市场和二级市场的协同。同时，这些被举牌的上市公司在做产业整合的过程中，也为中科招商投资的一些项目带来了新的退出渠道。这就是说，中科招商在手项目有望注入举牌的这些公司中。中科招商也可能会为举牌的上市公司在市场上寻找一些好项目进行并购。
他指出，中科招商举牌上市公司是长期投资，短期不但不会减持，还有可能会增持。短期二级市场价格的波动不是中科招商关注的重点。举牌的这些公司，经过产业重塑，能够激发新的增长活力，从长线来讲，上市公司的市值上升也成为必然。
在新三板挂牌的中科招商因筹划与上市公司有关的资产收购事项，自7月24日开市起停牌。单祥双表示，此次停牌可能会涉及一些重大资产重组或者合作。中科招商未来不排除会选择在A股或者其他市场上市，也不排除会借壳A股上市公司。
3月，中科招商在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为832168。上半年公司进行四次定向增发合计募集资金约90亿元人民币，包括部分股东以约18亿元资产认购增发股份。截止6月底，公司净资产达131.87亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”